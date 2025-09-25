В США назвали цель ядерного удара

Астероид, диаметр которого оценивается примерно в 60 метров, был открыт в 2024 году. Изначально вероятность его падения на Землю составляла 3%, однако впоследствии эта угроза была снята. Тем не менее, сохраняется 4-процентная вероятность его столкновения с Луной в декабре 2032 года.