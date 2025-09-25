Ричмонд
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке кишечных инфекций в РФ

За последнюю неделю в РФ фиксируется снижение острых кишечных инфекций почти на 10%

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор опроверг сообщения о якобы вспышке острых кишечных инфекций (ОКИ) в России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Уточнялось, что с начала осени роста числа таких заболеваний не отмечается.

«Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в Российской Федерации не превышала среднемноголетний уровень», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что с начала осени этого года роста заболеваемости ОКИ на территории страны не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение — почти на 10%, уточнили в Роспотребнадзоре.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в текущем эпидемическом сезоне в России не ожидается смещения пика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом на срок раньше или позже обычного. По ее словам, традиционно пик заболеваемости наблюдается зимой.