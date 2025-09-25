Турция вышла из судебного разбирательства с Германией о донер-кебабе

Турция отозвала заявку на регистрацию донер-кебаба в Евросоюзе в качестве гарантированного традиционного блюда, передает немецкая газета Tagesschau.
Уточняется, что соответствующее решение турецкой стороны означает прекращение спора с Германией о «правильном» рецепте блюда.
По данным газеты, ФРГ является лидером в ЕС по продаже донера. Уточняется, что если бы Брюссель одобрил эту заявку, то до 90% заведений были бы обязаны придерживаться определенных правил.
Также в Германии могли исчезнуть привычные для местных жителей вариации блюда с различными видами мяса, овощами и соусами.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше