Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция вышла из судебного разбирательства с Германией о донер-кебабе

Если бы Брюссель одобрил эту заявку, то до 90% заведений были бы обязаны придерживаться определенных правил.

Источник: Аргументы и факты

Турция отозвала заявку на регистрацию донер-кебаба в Евросоюзе в качестве гарантированного традиционного блюда, передает немецкая газета Tagesschau.

Уточняется, что соответствующее решение турецкой стороны означает прекращение спора с Германией о «правильном» рецепте блюда.

По данным газеты, ФРГ является лидером в ЕС по продаже донера. Уточняется, что если бы Брюссель одобрил эту заявку, то до 90% заведений были бы обязаны придерживаться определенных правил.

Также в Германии могли исчезнуть привычные для местных жителей вариации блюда с различными видами мяса, овощами и соусами.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше