На Дворцовом мосту опять меняется схема движения

С 26 сентября по 5 октября для проезда будут доступны по две полосы в каждом направлении, предупреждает ГАТИ Петербурга. Полосы посередине моста перекроют. Разводить переправу при этом всё еще будут по графику.
Работы на Дворцовом мосту стартовали 16 сентября. Дорожникам предстоит обновить асфальт на площади более 5,8 тысячи квадратных метров. До 25 сентября было закрыто движение в направлении от Университетской набережной к Дворцовой, а транспорт в обе стороны ехал по оставшейся части моста.
Третий этап пройдет с 6 по 15 октября. На этот период закроют направление от Дворцовой набережной к Университетской.