NASA рассматривает возможность ядерного удара по угрожающему Луне астероиду

Международная группа учёных, включая специалистов NASA, предложила использовать ядерное оружие для уничтожения астероида 2024 YR4, который через семь лет может столкнуться с Луной. Такой способ описан в исследовании, опубликованном на платформе arXiv.
Астероид 2024 YR4 был обнаружен в 2024 году. Первоначально предполагалось, что вероятность его столкновения с Землёй составляет около 3%, но позднее этот риск исключили. Однако учёные всё ещё оценивают вероятность удара по Луне в конце 2032 года примерно в 4%.
Чтобы предотвратить катастрофу, рассматриваются два основных варианта. Первый — изменить орбиту астероида, отклонив его курс и тем самым гарантировав полное предотвращение столкновения с Луной. Но из-за недостаточных данных о массе объекта существует риск ошибочного направления, что может привести к столкновению с Землёй.
Второй вариант — уничтожить астероид с помощью ядерного взрыва мощностью около 1 мегатонны. Взрыв должен быть произведён на безопасной высоте над поверхностью астероида, чтобы максимально эффективно разрушить объект.
Уточняется, что финальное решение предлагается принять в 2028 году, после очередного сближения астероида с Землёй, когда можно будет получить более точные данные о его характеристиках и минимизировать риски.
Ранее сообщалось, что первый пилотируемый полет к Луне в рамках программы NASA «Артемида-2» запланирован на апрель 2026 года.