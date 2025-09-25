NASA рассматривает возможность ядерного удара по угрожающему Луне астероиду

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в 2024 году. Первоначально предполагалось, что вероятность его столкновения с Землёй составляет около 3%, но позднее этот риск исключили. Однако учёные всё ещё оценивают вероятность удара по Луне в конце 2032 года примерно в 4%.