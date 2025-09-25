Долгоиграющий современник Владимир Войнович

Своего сугубо отрицательного отношения к советской власти он никогда не менял. В ее неприятии был более последователен, нежели другие, вернувшиеся из эмиграции писатели, поэты и философы — Мамлеев, Кублановский, Зиновьев, Лимонов, Максимов. Несмотря на Государственную премию по литературе в начале двухтысячных и избрание почетным членом Российской академии художеств (он серьезно занимался живописью), Войнович до самой смерти выступал против всего, что ограничивало свободный выбор человека, претендовало на знание конечной истины. Талантливая сатира всегда переживает своих авторов и свое время. Иногда она как бы забывается, но в нужный момент «разархивирует» скрытые до поры смыслы, заставляет их играть и сверкать свежими красками, как это случилось, к примеру, с романом «Москва 2042». Сама жизнь, повторяя, когда в виде трагедии, когда — фарса то, что уже было и, как казалось, никогда не вернется, делает таких писателей, как Войнович, нашими долгоиграющими современниками.