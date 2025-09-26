Администрация Калининграда рассказала, когда будет построена канализация в районе парка Теодора Кроне

В Калининграде строительство канализации в районе парка Теодора Кроне планируется начать уже в 2025 году. Об этом сообщает администрация города на официальной странице губернатора региона в социальной сети «ВКонтакте».
Жители пожаловались на сильное зловоние в этом районе. В ответ представители горадминистрации подчеркнули, что причина — слив фекальных вод из домов, но власти ничего не могут с этим поделать.
«К сожалению, в районе парка Теодора Кроне далеко не все дома подключены к централизованной канализационной сети. Так сложилось исторически — старый немецкий фонд. Очистные собственники домов сами не ставят, администрация тоже этого делать не может».
В мэрии подчеркнули, что тампонирование незаконных канализационных выпусков приведёт к подтоплению сточными водами целого микрорайона жилой застройки, территорий общего пользования, жилых домов, автомобильных дорог.
«Следовательно, к решению проблемы надо подходить основательно, что требует серьёзных затрат времени и денег. Проект новых канализационных сетей для этого района готов и прошёл экспертизу. Начать его реализацию планируем в этом году. После завершения работ по строительству и появления у абонентов возможности подключения к сети канализации, администрация сможет ликвидировать источники загрязнения», — подчеркнули в горадминистрации.
Два малоквартирных жилых дома и общежитие в Малом Исакове уже год страдают от того, что в подвалах, а то и прямо под полом первого этажа у них стоит вода. В квартирах царят сырость и ароматы гнили и фекалий.