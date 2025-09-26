Администрация Калининграда рассказала, когда будет построена канализация в районе парка Теодора Кроне

«Следовательно, к решению проблемы надо подходить основательно, что требует серьёзных затрат времени и денег. Проект новых канализационных сетей для этого района готов и прошёл экспертизу. Начать его реализацию планируем в этом году. После завершения работ по строительству и появления у абонентов возможности подключения к сети канализации, администрация сможет ликвидировать источники загрязнения», — подчеркнули в горадминистрации.