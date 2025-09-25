Ричмонд
Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики

Байрактар выразил надежду на пользу от меморандума в области ядерной энергетики и для США, и для Турции.

Источник: Комсомольская правда

Между Соединенными Штатами и Турцией заключен меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики стратегического характера. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

«По итогам встречи в присутствии лидеров и госсекретаря США Марко Рубио мы подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества», — прокомментировал итог встречи Байрактар в соцсети Х.

Он также акцентировал, что работа в условиях меморандума будет полезна обеим государствам.

Как отметил Байрактар, церемония подписания прошла в Белом доме — там, где ранее встречались турецкий и американский лидеры.

Напомним, что 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Белым дом. В рамках встречи Трамп потребовал от Турции остановить закупки нефти у России.

