Турция и США подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики

Между Соединенными Штатами и Турцией заключен меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики стратегического характера. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
«По итогам встречи в присутствии лидеров и госсекретаря США Марко Рубио мы подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерно-технического сотрудничества», — прокомментировал итог встречи Байрактар в соцсети Х.
Он также акцентировал, что работа в условиях меморандума будет полезна обеим государствам.
Как отметил Байрактар, церемония подписания прошла в Белом доме — там, где ранее встречались турецкий и американский лидеры.
Напомним, что 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с визитом в Белым дом. В рамках встречи Трамп потребовал от Турции остановить закупки нефти у России.