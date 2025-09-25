Ричмонд
Во Франции расследуют пролёт неопознанных дронов над военным лагерем

Французские военные не знают, кто запустил беспилотники.

Источник: Аргументы и факты

Французские власти проводят расследование из-за пролёта неопознанных беспилотных летательных аппаратов над лагерем военных, информирует газета Union.

«В ночь с воскресенья над лагерем Мурмелон-ле-Гран было замечено несколько летательных аппаратов. Причина этих полётов настоящее время не установлена. Ведётся расследование», — говорится в публикации.

По данным издания, военные Франции не знают, кто запустил беспилотники. При этом, как утверждается, речь не идёт о французских военных БПЛА, «несмотря на находящийся в этом районе центр тактической подготовки операторов беспилотников».

Ранее сообщалось, что в Дании аэропорт Ольборга закрыли из-за БПЛА. Кроме того, воздушная гавань Копенгагена перенаправила свыше 30 рейсов из-за беспилотников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что власти Дании не исключают причастность российской стороны к пролёту БПЛА, подчеркнул, что повторяющиеся обвинения западных государств в адрес Российской Федерации уже не принимаются во внимание.

