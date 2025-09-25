Умерла женщина, стрелявшая в президента США: пуля пролетела всего в метре от него

Сара Джейн Мур, известная попыткой покушения на президента Джеральда Форда в 1975 году, скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщила газета Washington Post. Ее смерть наступила 24 сентября, всего через два дня после 50-летней годовщины инцидента.
Мур умерла в доме престарелых в штате Теннесси. Газета описывает её как «идейного бродягу»: в 70-х годах она поддерживала республиканцев, но со временем её политические взгляды кардинально изменились, и она стала активисткой левого толка. Непосредственно незадолго до покушения она работала информатором для ФБР и полиции Сан-Франциско.
Известно, что 21 сентября 1975 года Мур открыла огонь из револьвера 38 калибра по президенту Форду у отеля в Лос-Анджелесе. Пуля пролетела всего в одном метре от президента. В суде она признала вину, объяснив свои действия желанием перемен в стране. Первоначально ей дали пожизненный срок, но спустя 32 года её освободили условно-досрочно.
Напомним, это не первый случай нападения на американских лидеров. Ранее аналитик Кит Престон рассказал, как покушение на Трампа повлияло на выборы в США.