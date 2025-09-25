Умерла женщина, стрелявшая в президента США: пуля пролетела всего в метре от него

Известно, что 21 сентября 1975 года Мур открыла огонь из револьвера 38 калибра по президенту Форду у отеля в Лос-Анджелесе. Пуля пролетела всего в одном метре от президента. В суде она признала вину, объяснив свои действия желанием перемен в стране. Первоначально ей дали пожизненный срок, но спустя 32 года её освободили условно-досрочно.