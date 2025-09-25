Поддельные водительские права обнаружили инспекторы ГАИ у водителя в Орше

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше завели уголовное дело на водителя с поддельными правами. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении Государственного комитета судебных экспертиз.
В Орше инспекторы ГАИ остановили для проверки Opel Vectra. При проверке документов сотрудники обратили внимание на водительское удостоверение. Его качество и элементы защиты показались поддельными.
Судебный эксперт Оршанского межрайонного отдела ГКСЭ установил, что бланк документа изготовлен не предприятием, которое осуществляет производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон бланка выполнены способом цветной струйной печати. Защитные голограммы на ламинирующей пленке, покрывающей бланк водительского удостоверения с лицевой и оборотной сторон, воспроизведены полимерной пленкой с голографическими изображениями, содержащими признаки цифрового метода изготовления.
Ультрафиолетовая защита имитирована нанесением изображений, по своей конфигурации образующих буквы «BY», заключенные в овал, государственный герб, волнистые и дугообразные линии на лицевую сторону бланка и изображений, по своей конфигурации образующих границы карты Беларуси с названиями областных городов, на оборотную сторону бланка красящим веществом, невидимым в лучах белого цвета и люминесцирующим в ультрафиолетовых лучах (длина волны 365 нм) салатовым цветом. -0-