Поддельные водительские права обнаружили инспекторы ГАИ у водителя в Орше

Ультрафиолетовая защита имитирована нанесением изображений, по своей конфигурации образующих буквы «BY», заключенные в овал, государственный герб, волнистые и дугообразные линии на лицевую сторону бланка и изображений, по своей конфигурации образующих границы карты Беларуси с названиями областных городов, на оборотную сторону бланка красящим веществом, невидимым в лучах белого цвета и люминесцирующим в ультрафиолетовых лучах (длина волны 365 нм) салатовым цветом. -0-