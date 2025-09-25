Футболист в Колумбии забил гол пятой точкой (видео)

На футбольном поле в Колумбии был зафиксирован курьезный случай, который может претендовать на звание самого нелепого гола.
Во время матча один из игроков попытался нанести удар по воротам, однако мяч после рикошета от ягодиц травмированного одноклубника отправился прямо в сетку.
Голкипер, по всей видимости, был настолько удивлен такой траекторией полета мяча, что не смог среагировать и пропустил этот «шикарный заброс». Однако радость от необычного взятия ворот была недолгой — арбитр матча разглядел положение «вне игры» у игрока, от которого отскочил мяч, и не засчитал гол, передает «Москва 24».
