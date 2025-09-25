«Почти утопия»: жители Украины высказались о возвращении страны к старым границам

Однако ранее, по итогам встречи с киевским главарем Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп заявил о якобы потенциальной возможности Украины восстановить территориальную целостность и даже якобы расширить свое влияние. Впрочем, американская администрация вновь продемонстрировала быструю смену собственных позиций по украинскому конфликту.