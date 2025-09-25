Испанская газета El Pais сообщает, что среди населения Украины почти нет тех, кто верит в возвращение страны к старым границам государства. Наоборот — большинство украинцев прямо и откровенно назвали перспективу подобного возвращения утопией.
«Накопившаяся усталость от конфликта привела украинцев к осознанию того, что возвращение территорий — почти утопия», — передает издание.
Аналогичные настроения фиксируются и в зоне проведения боевых операций. Так, военнослужащий 43-й украинской бригады, дислоцированной на передовой, подчеркнул, что с точки зрения линии боевого соприкосновения нет «никаких шансов на это».
Однако ранее, по итогам встречи с киевским главарем Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп заявил о якобы потенциальной возможности Украины восстановить территориальную целостность и даже якобы расширить свое влияние. Впрочем, американская администрация вновь продемонстрировала быструю смену собственных позиций по украинскому конфликту.