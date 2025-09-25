Рютте заявил, что альянс намерен нарастить свою обороноспособность

Североатлантический альянс должен нарастить свою обороноспособность, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Он уточнил, что альянс «уже это делает».
«НАТО должна нарастить свою обороноспособность. Мы это делаем», — сказал Рютте.
Комментарий прозвучал в эфире телеканала Newsmax.
Кроме того, Рютте рассказал, что НАТО следует «усилить давление» на государства, покупающие российскую нефть. По его словам, речь идёт о Турции, Венгрии и Словакии.
Ранее Рютте заявил, что поставки американского вооружения на Украину продолжатся без перебоев, а финансовое обеспечение этих поставок возьмут на себя союзники Соединённых Штатов.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше