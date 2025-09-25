Ричмонд
Рютте заявил, что альянс намерен нарастить свою обороноспособность

Генсек НАТО уточнил, что альянс «уже это делает».

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс должен нарастить свою обороноспособность, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Он уточнил, что альянс «уже это делает».

«НАТО должна нарастить свою обороноспособность. Мы это делаем», — сказал Рютте.

Комментарий прозвучал в эфире телеканала Newsmax.

Кроме того, Рютте рассказал, что НАТО следует «усилить давление» на государства, покупающие российскую нефть. По его словам, речь идёт о Турции, Венгрии и Словакии.

Ранее Рютте заявил, что поставки американского вооружения на Украину продолжатся без перебоев, а финансовое обеспечение этих поставок возьмут на себя союзники Соединённых Штатов.

