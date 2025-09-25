Microsoft ограничила доступ военных Израиля к технологиям слежки за палестинцами

Компания Microsoft ограничила доступ израильских военных к своим технологиям, которые использовались для слежки за палестинцами. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что доступ прекращён к облачной платформе Azure, где хранятся миллионы записей телефонных разговоров, перехваченных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Эти данные собирало элитное израильское разведывательное подразделение 8200, аналогичное американскому Агентству национальной безопасности (АНБ).
В конце прошлой недели Microsoft уведомила израильских чиновников, что подразделение 8200 нарушило пользовательское соглашение, разместив на платформе данные наблюдения без соблюдения юридических и этических стандартов.
