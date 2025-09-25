Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Microsoft ограничила доступ военных Израиля к технологиям слежки за палестинцами

Microsoft уведомила израильские власти, что подразделение 8200 нарушило условия пользовательского соглашения.

Источник: Комсомольская правда

Компания Microsoft ограничила доступ израильских военных к своим технологиям, которые использовались для слежки за палестинцами. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что доступ прекращён к облачной платформе Azure, где хранятся миллионы записей телефонных разговоров, перехваченных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Эти данные собирало элитное израильское разведывательное подразделение 8200, аналогичное американскому Агентству национальной безопасности (АНБ).

В конце прошлой недели Microsoft уведомила израильских чиновников, что подразделение 8200 нарушило пользовательское соглашение, разместив на платформе данные наблюдения без соблюдения юридических и этических стандартов.

Накануне министр разведки Исмаил Хатиб рассказал о проникновении КСИР на ядерный объект Израиля.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше