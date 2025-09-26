Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Корнилов день 26 сентября, когда узнают про снег

Собрали приметы и запреты на 26 сентября, когда празднуют Корнилов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 26 сентября вспоминает святого Корнилия Сотника. В народе отмечают Корнилов день. Кроме того, существует еще одно название — Корнилье. Оно появилось из-за того, что в указанный день убирали различные корнеплоды. А еще 26 сентября узнавали про снег.

Что нельзя делать 26 сентября.

Не рекомендуется смотреться в зеркало. Предки верили, что подобным можно навлечь на себя неприятности. Нельзя 26 сентября свататься, проводить свадьбы. Считалось, что брак выдастся недолгим.

Что можно делать 26 сентября.

По традиции, было принято убирать на огородах корнеплоды. А еще хозяйки 26 сентября обязательно готовили блюда из редьки, чтобы укрепить здоровье. Кроме того, молодожены съедали репу с медом, чтобы укрепить брак.

Согласно приметам, красная Луна предвещает сильный ветер. В том случае, если грачи улетели на юг, ждали снега в скором времени.

Тем временем синоптики предупредили о заморозках до −5 градусов в Беларуси 26 сентября.

Ранее мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кстати, мы узнали, какие пункты пропуска закрыты, а какие открыты на границе Беларуси с ЕС в 2025.