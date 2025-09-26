Что можно и нельзя делать в Корнилов день 26 сентября, когда узнают про снег

Православная церковь 26 сентября вспоминает святого Корнилия Сотника. В народе отмечают Корнилов день. Кроме того, существует еще одно название — Корнилье. Оно появилось из-за того, что в указанный день убирали различные корнеплоды. А еще 26 сентября узнавали про снег.