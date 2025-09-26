Что можно и нельзя делать в Корнилов день 26 сентября, когда узнают про снег

Православная церковь 26 сентября вспоминает святого Корнилия Сотника. В народе отмечают Корнилов день. Кроме того, существует еще одно название — Корнилье. Оно появилось из-за того, что в указанный день убирали различные корнеплоды. А еще 26 сентября узнавали про снег.
Что нельзя делать 26 сентября.
Не рекомендуется смотреться в зеркало. Предки верили, что подобным можно навлечь на себя неприятности. Нельзя 26 сентября свататься, проводить свадьбы. Считалось, что брак выдастся недолгим.
Что можно делать 26 сентября.
По традиции, было принято убирать на огородах корнеплоды. А еще хозяйки 26 сентября обязательно готовили блюда из редьки, чтобы укрепить здоровье. Кроме того, молодожены съедали репу с медом, чтобы укрепить брак.
Согласно приметам, красная Луна предвещает сильный ветер. В том случае, если грачи улетели на юг, ждали снега в скором времени.
Тем временем синоптики предупредили о заморозках до −5 градусов в Беларуси 26 сентября.
