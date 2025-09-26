26 сентября: что можно и что нельзя делать

После крещения Корнилий оставил военную службу и, по преданию, стал спутником апостола Петра. Позже Петр рукоположил его во епископа Кесарии Палестинской, где он проповедовал Евангелие и обращал язычников. Его миссионерский путь привел в город Скепсис в Малой Азии, где он столкнулся с языческим князем Димитрием, поклонявшимся местному идолу. Корнилий смело проповедовал о Христе, и, несмотря на заключение в темницу, его молитвы привели к чудесному разрушению идольского храма. Это событие обратило Димитрия и его семью в христианство, а Корнилий продолжил служение в Скепсисе, крестя новых верующих и укрепляя местную церковь.