26 сентября: что можно и что нельзя делать

26 сентября в народном календаре носит название Корнилов день (или Корнилье). Это время, когда летние заботы окончательно сменяются осенними, а традиции и приметы этого дня помогают правильно подготовиться к зиме и привлечь в дом благополучие.
Кто такой Корнилий Сотник.
26 сентября православная церковь отмечает день памяти священномученика Корнилия Сотника — римского центуриона, чья жизнь стала важной вехой в истории раннего христианства. Этот день, иногда называемый в народе «Корниловым днем», напоминает о человеке, чья вера и открытость Богу сделали его символом универсальности христианского послания. Корнилий — это не просто воин, ставший святым, но и пример того, как искреннее стремление к истине может изменить судьбу человека и открыть двери для целых народов. Его история, описанная в Деяниях апостолов, — это рассказ о переломном моменте, когда Евангелие начало распространяться за пределы иудейского мира.
Корнилий, или Cornelius на латыни, был римским центурионом, командовавшим итальянским полком в Кесарии Палестинской — оживленном портовом городе I века, центре римской администрации в Иудее. Как военный офицер, он отвечал за порядок в неспокойной провинции, где пересекались интересы римлян, иудеев и других народов. Его повседневность включала патрули, тренировки легионеров и управление гарнизоном. Однако Корнилий выделялся среди своих сослуживцев: он был «боящимся Бога» — язычником, который почитал Бога Израиля, не становясь иудеем. Он регулярно молился, раздавал милостыню и собирал домочадцев для совместных молитв, что делало его дом в Кесарии оазисом духовности в суете римского гарнизона.
Решающий момент в жизни Корнилия наступил, когда ему явился ангел. Во время молитвы, около трех часов дня, небесный посланник повелел ему послать за апостолом Петром, находившимся в Иоппии. Одновременно Петр получил видение о «нечистых» животных и божественное указание не считать язычников недостойными Божьей благодати. Когда Петр прибыл в дом Корнилия, он нашел там собравшихся родственников и слуг, жаждущих услышать проповедь. Во время речи апостола о Христе на всех сошел Святой Дух, и они заговорили на иных языках — чудо, подобное Пятидесятнице. Пораженный Петр крестил Корнилия и его дом, сделав его первым язычником, официально принявшим христианство.
После крещения Корнилий оставил военную службу и, по преданию, стал спутником апостола Петра. Позже Петр рукоположил его во епископа Кесарии Палестинской, где он проповедовал Евангелие и обращал язычников. Его миссионерский путь привел в город Скепсис в Малой Азии, где он столкнулся с языческим князем Димитрием, поклонявшимся местному идолу. Корнилий смело проповедовал о Христе, и, несмотря на заключение в темницу, его молитвы привели к чудесному разрушению идольского храма. Это событие обратило Димитрия и его семью в христианство, а Корнилий продолжил служение в Скепсисе, крестя новых верующих и укрепляя местную церковь.
День памяти Корнилия Сотника, 26 сентября, — это вспомнить о его духовном подвиге. На Руси имя святого созвучно со словом «корень», поэтому день его памяти естественным образом слился с завершением важнейшей крестьянской страды — уборкой корнеплодов.
Что можно делать 26 сентября.
Завершать уборку корнеплодов. Считалось, что после Корнилия коренья в земле больше не растут, а лишь зябнут от наступающих заморозков. Поэтому день посвящали выкапыванию репы, редьки, моркови и свеклы.