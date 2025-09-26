Ричмонд
Народный календарь. Почему 29 сентября нужно ходить в баню

Православная церковь 29 сентября чтит память великомученицы Евфимии Всехвальной, а также княгини Чешской, мученицы Людмилы.

В этот день необходимо париться в бане, так как, согласно примете, это принесет здоровье. Также, чтобы предстоящая зима была сытой, в эту дату надо делать осенние заготовки, особенно это касается капусты.

29 сентября нельзя целоваться, иначе это приведет к разлуке. Кроме того, нежелательно смотреться в зеркало, иначе двойник в отражении украдет жизнь и душу.

Приметы погоды:

Кроты и мыши делают большие запасы — к суровой зиме.

Кроты не утепляют свои норы — зима будет теплой.

Листья желтеют, но не падают — к затяжной осени.

Именины отмечают: Сергей, Людмила, Иосиф, Алексей, Виктор, Григорий.