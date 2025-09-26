День встречи со старыми друзьями и День пельменей: какие праздники отмечают в России и мире 26 сентября

В День встречи со старыми друзьями принято устраивать вечера воспоминаний дома или в кафе, ездить на природу и устраивать пикники, ходить вместе с друзьями из прошлого в кино или на какие-нибудь мероприятия. А если нет возможности встретиться, то можно просто поговорить со старым другом по телефону.