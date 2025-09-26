Верхом на звезде: «Август» с Безруковым, «Ограбление по-итальянски» с Беллуччи

В отечественный прокат вышел фильм Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» с Сергеем Безруковым — лента снята по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины»). Другая отечественная новинка — трогательная история «Филателия», победившая на прошлом кинофестивале «Окно в Европу». На больших экранах также «Цвета времени» о нескольких десятках незнакомцев, которые неожиданно оказываются родственниками, «Фантом. Ограбление по-итальянски» с Моникой Беллуччи о персонаже итальянских комиксов Дьяволике и перевыпуск культовой комедии «Зомби по имени Шон». «Известия» — о том, что посмотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Август», 16+
Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев. В ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов, Даниил Воробьев, Кирилл Кузнецов, Алексей Вертков, Иван Колесников, Эльдар Калимулин.
Совместная работа режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Лента снята по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины»), в основе которого подлинные истории, зафиксированные в документах того времени. Даже у героев есть реальные прототипы. И эта история уже экранизировалась.
В 2000 году вышел фильм «В августе 44-го…», но самим автором он был встречен холодно — Богомолов попросил убрать свою фамилию из титров. В 2023 году по мотивам его произведения вышел зрелищный и напряженный мини-сериал «Операция “Неман” с Александром Яценко в главной роли — проект получил две награды кинофестиваля ORIGINAL+. Теперь на экраны выходит полный метр — “Август” с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым.
Август 1944-го, территория освобожденной Белоруссии. В тылу советских войск действуют вражеские немецкие агенты. Трем контрразведчикам Смерша предстоит оперативно вычислить разведгруппу противника, чья работа ставит под угрозу всю военную операцию в Прибалтике.
«Филателия», 18+
Режиссер: Наталья Назарова. В ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Илья Носков, Ирина Носова, Олеся Иванцова, Леонид Поляков, Евгений Трушев, Александр Пухов, Платон Широбоков.
«Филателия» — последняя работа режиссера Натальи Назаровой, которой не стало в апреле 2025 года. История выросла из ее же короткометражного фильма «Светлячок» 2016 года. Российская премьера картины состоялась в 2024 году на кинофестивале «Окно в Европу», где она получила Гран-при за лучший игровой фильм и специальный отдельный приз «за пронзительный актерский дуэт» Алины Ходжевановой и Максима Стоянова. Следом лента получила ряд других наград на индустриальных мероприятиях.
Яна из Мурманска работает на почте и с трудом вливается в социум из-за ДЦП, коллекционирует марки и любит прогулки у берега в надежде когда-то дождаться с моря отца. Жизнь приобретает новые краски, когда она встречает веселого и харизматичного моряка Петю, с которым у них завязываются нежные и бережные отношения.
«Цвета времени», 18+
Режиссер: Седрик Клапиш. В ролях: Сюзанн Линдон, Абрахам Уоллер, Венсан Макен, Джулия Пьятон, Зинедин Суалем, Поль Киршер, Вассили Шнайдер, Сара Жиродо, Сесиль де Франс, Оливье Гурме.
Трогательное драмеди французского режиссера Седрика Клапиша. Премьера картины состоялась вне конкурса в Каннах в 2025 году. Действие разворачивается в двух временных отрезках. В нашем настоящем несколько десятков незнакомцев вдруг узнают, что все они потомки одной женщины — Адель Вермийяр и унаследовали ее старую лачугу в Нормандии. Власти хотят ее снести и построить торговый центр. Родственники отправляются в путешествие, где открывают семейные тайны и погружаются в прошлое своих предков.
«Фантом. Ограбление по-итальянски», 18+
Режиссеры: Антонио и Марко Манетти. В ролях: Джакомо Джианниотти, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Моника Беллуччи, Алессио Лапиче, Линда Кариди, Пьер Джорджо Беллоккьо, Андреа Ронкато, Аманда Кампана.
«Фантом. Ограбление по-итальянски» продолжает рассказ, начатый режиссерами братьями Манетти в 2021 году. Тогда они выпустили криминальный боевик «Дьяволик», основанный на популярном одноименном итальянском комиксе. Его главный герой — таинственный и неуловимый, словно фантом, вор. В итальянский прокат «Ограбление по-итальянски» вышло еще в 2022 году, теперь его покажут на больших экранах в России.
В первой части Дьяволик затеял похищение драгоценного бриллианта у девушки заместителя министра юстиции Джорджо Карона Евы Кант. Но всё обернулось неожиданным образом — преступник и жертва полюбили друг друга. Во второй части легендарный вор вступает в противостояние со своим главным врагом — инспектором Гинко. Загнанный в угол, он решает бежать, бросив свою возлюбленную.
«Зомби по имени Шон», 18+
Режиссер: Эдгар Райт. В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Дилан Моран, Пенелопа Уилтон, Питер Серафинович, Билл Найи, Джессика Хайнс, Хортон Юпитер.
Перевыпуск культовой зомби-комедии Эдгара Райта 2004 года по сценарию, написанному с Саймоном Пеггом, в 4К-реставрации. Фильм получил признание критиков и профессионального сообщества. Входит в двадцатку лучших с 1992 года по версии Квентина Тарантино.
Шон — заурядный консультант в магазине электроники. Всё свободное время он коротает в пабе «Винчестер» со своим лучшим другом, что выводит из себя его подружку Лиз. Даже когда все вокруг из-за неизвестного вируса вдруг превращаются в зомби, компания не находит места лучше, чтобы переждать эпидемию, и отправляется в опасный путь по улицам, кишащим ходячими мертвецами.