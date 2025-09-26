Верхом на звезде: «Август» с Безруковым, «Ограбление по-итальянски» с Беллуччи

Трогательное драмеди французского режиссера Седрика Клапиша. Премьера картины состоялась вне конкурса в Каннах в 2025 году. Действие разворачивается в двух временных отрезках. В нашем настоящем несколько десятков незнакомцев вдруг узнают, что все они потомки одной женщины — Адель Вермийяр и унаследовали ее старую лачугу в Нормандии. Власти хотят ее снести и построить торговый центр. Родственники отправляются в путешествие, где открывают семейные тайны и погружаются в прошлое своих предков.