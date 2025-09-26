Есть на что посмотреть: ИРИ рассказал о главных будущих хитах среди сериалов и игр

В новом сезоне ИРИ Сергей Маковецкий появится в роли Брежнева в историческом детективе «Дорогой Вилли». Еще зрителей ждут продолжение сериала-хита «Ландыши», масштабная экранизация братьев Стругацких «Трудно быть богом», спортивная драма «Игра на вылет» с Данилой Козловским и другие громкие премьеры. 25 сентября Институт развития интернета представил более 80 свежих проектов. Среди них художественные и аудио сериалы, документальные проекты и игры. Главные анонсы — в материале «Известий».
ИРИ поддержал свыше тысячи проектов на сумму 63 млрд рублей.
На презентацию нового сезона ИРИ в кинотеатр «Художественный» прибыли многие влиятельные кинематографисты и политики: помощник президента РФ Владимир Мединский, зампред Госдумы Петр Толстой, первый зампред Госдумы Александр Жуков, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Светлана Баланова, генеральный продюсер «НМГ Студии», режиссер Федор Бондарчук и многие другие.
Приветствовали высоких гостей генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина. Они поделились ключевыми трендами смотрения, рассказали о наиболее популярных проектов и представили новинки, созданные в разных жанрах и форматах. А их было более 80.
Как уже не раз отмечали участники рынка, уход голливудских студий-мейджоров серьезно повлиял на развитие отечественного кинематографа. В России стали выпускать около двухсот картин в год, а число сериалов для стримингов и того больше — шесть сотен. За три года ИРИ поддержал свыше тысячи проектов на сумму 63 млрд рублей. Из них зрители уже увидели 671.
— Сегодня всем нужны национальные герои — и не только исторические, но и живущие среди нас, — считает Алексей Гореславский. — Люди хотят историй о нас самих с понятными нам ценностями и вопросами, которые волнуют именно наше общество. И это правильно: мы можем создавать что-то достойное и интересное миру только тогда, когда мы интересны сами себе.
«Дорогой Вилли».
В 2025 году по сравнению с тем же периодом в 2024 году, отметил Гореславский, заметно вырос интерес пользователей к военному и историческому контенту. По прогнозу на 2026 год, эти темы останутся в тренде.
Один из таких проектов — в числе самых громких и ожидаемых грядущих сериалов — «Дорогой Вилли». Это стильный политический детектив о тайной дружбе двух главных геополитических соперников в Европе — советского генсека Леонида Брежнева и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Этот союз спас мир от ядерной в годы Холодной войны. На роль Леонида Брежнева пригласили народного артиста России Сергея Маковецкого. Вилли Брандта на экране воплотил Кирилл Кяро.
Телевизионная премьера состоится на РЕН ТВ, телеканал участвует в производстве «Дорогого Вилли». Еще до выхода на экраны проект успел обзавестись наградой. В июне 2025 года первый эпизод увидели участники фестиваля «Пилот» в Иваново. Профессиональное сообщество наградило Сергея Марина за роль в детективе бывшего сотрудника КГБ, которому и предстоит в условиях строжайшей секретности завербовать первое лицо Западной Германии.
Новые «Ландыши» и «Страшные сказки» от Дарьи Мороз.
Большой блок презентации был посвящен совместным проектам с «НМГ Студией». В работе продолжение музыкальной драмы «Ландыши», которая стала главным хитом прошлых новогодних праздников и оказалась в числе лидеров по количеству просмотров в сезоне 2024/2025 — более 100 млн на всех платформах. Главные герои Катя и Леха в исполнении Ники Здорик и Сергея Городничего стали любимой экранной парой. Главная интрига — встретятся ли они в новой главе, которая получила подзаголовок «Вторая весна».
Еще один громкий совместный проект — «Трудно быть богом». Это первый сериал, основанный на культовом произведении советских писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких о землянах, которые тайно служат наблюдателями на менее развитой планете. Часть сериала команда снимала в живописных локациях в Иране, прямо сейчас смены идут в кинопарке «Москино».
«Спорт, как социальный лифт», — описал еще один совместный проект Алексей Гореславский. Речь о сериале «Игра на вылет», где главные роли исполняют Данила Козловский и Полина Гухман. Съемки спортивной драмы о большом теннисе начались в сентябре, а выйдет проект выйдет весной 2026.
А уже 2 октября в онлайн-кинотеатре Wink.ru состоится премьера продолжения популярного детского детектива «Любопытная Варвара» о юной сыщице. Главную роль в нем играет Полина Айнутдинова, известная по ситкому «Папины дочки. Новые». Сериал — лидер по досматриваемости. 75% зрителей следит за происходящим на экране до конца, а некоторые даже пересматриваю серии по несколько раз.
— У нас есть каналы, которые специализируются на мелодрамах, каналы, которые показывают много детективов, РЕН ТВ показывает много боевиков и очень много научно-познавательного контента, — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова. — И с этой точки зрения мы не ограничены никаким жанром, который мы хотим производить. Мы производим полную палитру контента для всех зрителей нашей страны и даже за рубежом.
Часть презентации была посвящена аудиосериалам. Среди таких, например, «Гоголь. Страшные сказки» от Дарьи Мороз. В центре сюжета заблудившиеся студенты. Они находят в заброшенном доме «Вечера на хуторе близ Диканьки». События из книги оживают, и только дочитав ее до конца, герои смогут понять — где реальность, а где вымысел.
В блоке документальных проектов рассказали про сериал-путешествие «Народные художественные промыслы», про «Вирус попсы» о громких хитах прошлых десятилетий, и о других фильмах. Традиционно ИРИ поддерживает и блогерский контент. Среди представленных проектов, например, «Монастыринг. Православное реалити». Еще один — «Возрождение 2». Он расскажет о людях, для которых возрождение Донбасса в составе России стало смыслом и содержанием жизни.
Игровая индустрия в 2026 году.
Обращает внимание ИРИ и на игровую индустрию. Как выяснили «Известия», весной 2026 года выйдет первый российский гоночный симулятор профессионального пилотирования FPV-дронов — «СПЛИТ». Игра создаётся с реалистичной физикой полёта и точной динамикой управления, что позволяет максимально приблизить виртуальный опыт к настоящему управлению дронами. Разработчики позиционируют проект как своеобразный Need for Speed, но в мире дронов: с насыщенным геймплеем, зрелищными заездами и возможностью полной кастомизации летательного аппарата. В «СПЛИТ» предусмотрены различные режимы — от свободного исследования и заездов на время до трюковых испытаний, гонок с боссами, выживанием и специальных разведывательных заданий. Также в игре будет одиночная кампания, позволяющая глубже погрузиться в мир FPV-пилотирования.
По словам авторов, пройдя игру до золотой лиги, пользователь приобретёт достаточные навыки, чтобы уверенно управлять настоящим FPV-дроном — что, по их мнению, станет особенно актуально в будущем, когда такие умения будут востребованы и ценны. Выпуск игры планируется на платформах VK Play, Steam, GOG.
Следующей показали гоночную игру «Командиры Бездорожья». Это амбициозный онлайн-продукт, сочетающий аркадную динамику и элементы серьёзного симулятора в жанре раллийных гонок на тяжёлых грузовиках. Игра предлагает захватывающий опыт гонок по реальным российским локациям, среди которых Поволжье, Западная Сибирь, Горный Алтай, Мордовия, Баргузинский тракт и плато Путорана. Участникам доступен обширный автопарк — от серийных моделей до спортивных грузовиков, с возможностью глубокой кастомизации как внешнего вида, так и технических характеристик техники.
Разработчики стремятся создать игру, доступную широкой аудитории: проект будет интересен как новичкам, только осваивающим жанр, так и опытным игрокам, ищущим вызов и реалистичность. Публичное демо стартует 7 ноября 2025 года, а полноценный релиз запланирован на конец 2026 года. На правах эксклюзива «Известиям» показали Свияжск — храмовый ансамбль на острове, где у игроков также будет возможность изучить местные красоты и прокатиться вдоль живописных построек исторического села в Татарстане. Игра появится в сервисе VK Play, а также планируется выход на площадках Steam и GOG.
— Сегодня в игровой индустрии развлечение органично переплетается с образовательным процессом. Полезные игры становятся новым стандартом, и мы в ИРИ рады, что удается поддерживать подобные проекты, — заявил заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков. — Сейчас в разработке несколько таких историй, релиз которых ожидается в будущем году. Например, это игра «СПЛИТ», которая наглядно демонстрирует, как можно обучиться управлению FPV-дронами в увлекательной форме. Или проект «Командиры бездорожья», который не только развивает игровые навыки, но и способствует популяризации внутреннего туризма, открывая для игроков красоту российских регионов. Приоритетом ИРИ является поддержка проектов, которые отвечают запросам общества и создают реальную ценность.
Также при поддержке ИРИ 4 ноября выйдет новая игра «Земский собор» от студии «Сайберия Нова», которая посвящена историческим событиям 1613 года. «Известия» уже писали о том, что важную роль в игре сыграет Лжедмитрий III. В этот же день ИРИ выпустит Дополнение к тактической игре «Спарта 2035» об элитном отряде из выходцев с постсоветского пространства. Оно выйдет одновременно с множеством улучшений в основной игре. В аддоне «Спарта 2035. Море пиратов» новые приключения ждут спартанцев в Сомали, где действует преступный синдикат Армада, который живет наркотрафиком, торговлей людьми и грабежом кораблей. Пираты вооружены самым современным оружием, кто-то должен разобраться с ними и дать региону шанс начать все с начала.
Финальным роликом в конце игровой церемонии стал «Три Кота. Большое путешествие»: проект по популярному мультику, рассчитанный на самых юных геймеров. В нем персонажи мультсериала «Три кота» отправились в большое путешествие по России со множеством приключений и курьезных ситуаций.
Завершили презентацию пожеланием генерального продюсера ИРИ Елены Лапиной: «Да не заменит нас искусственный интеллект!».