Есть на что посмотреть: ИРИ рассказал о главных будущих хитах среди сериалов и игр

— Сегодня всем нужны национальные герои — и не только исторические, но и живущие среди нас, — считает Алексей Гореславский. — Люди хотят историй о нас самих с понятными нам ценностями и вопросами, которые волнуют именно наше общество. И это правильно: мы можем создавать что-то достойное и интересное миру только тогда, когда мы интересны сами себе.