Это вам не игрушка: русские художники дали ответ нашумевшим Лабубу

Простые пластиковые и виниловые фигурки давно превратились в арт-объекты, а игрушка — в полноценный жанр современного искусства. За эксклюзивными Kaws, Banksy и BearBrick коллекционеры охотятся по всему миру и готовы выкладывать по несколько миллионов рублей. Пока люди сходят с ума по Лабубу, российские художники активно штурмуют мировой арт-рынок своими персонажами. Среди них — узнаваемые герои «Смешариков», Союзмультфильма и собственные фантазии. Корреспондент «Известий» побывал на открытии выставки «Super Toys. Искусство внутри» и узнал, почему фигурки столько стоят и кто их покупает.
Игрушки для взрослых.
Если кому-то может показаться, что игрушки — чисто детская забава, коллекционер Илья Попов с ними точно не согласится. За 20 лет он собрал более 12 тыс. фигурок, многие из которых стоят от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. Из личного увлечения родилась большая выставка, посвященная дизайнерским игрушкам, на которой представлены как мировые звезды арт-рынка, так и набирающие популярность российские художники.
— Здесь представлена лишь малая часть большой коллекции. Около двух тысяч, но выставка будет постоянно меняться, демонстрируя зрителям новые экспонаты, — рассказал «Известиям» автор проекта Илья Попов.
Два этажа, тысяча квадратных метров, десяток тематических залов и тысячи игрушек. Среди них — фигурки по мотивам культовых работ Banksy, Лабубу гонконгского дизайнера Касинга Лунга, которые недавно свели весь мир с ума, медведи BearBrick и знаменитые Kaws.
ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Для тех, кто не в теме: Kaws — американский художник и дизайнер Брайан Доннелли, чьи фигурки вымышленного ушастого существа уходят с молотка на аукционах Christie’s и Phillips за миллионы долларов. Их на выставке больше всего. А самый дорогой лот, который можно купить непосредственно в ДК «Кристалл», стоит 3 млн рублей. По словам автора выставки Ильи Попова, цена складывается из нескольких факторов — лимитированности, самой работы художника и состояния арт-рынка.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иветта Невинная.
— Тираж такой игрушки всегда строго лимитирован. Основную цену определяет сам автор. Чем он известнее, востребованнее у коллекционеров, тем выше ценится и тем дороже может продаваться работа, — отметил Попов.
Еще один феномен экспозиции — Лабубу. Гонконгский художник Касинг Лунг придумал этих зверьков еще в 2015 году, когда жил в Нидерландах и вдохновился мифологией страны. Лабубу — это озорная ушастая девочка-эльф с широкой зубастой улыбкой. У нее есть парень Тайкоко — скелетоподобный монстр, отличающийся добротой и веселостью.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
В этом году на аукционе Yongle в Пекине фигурка Лабубу высотой 131 см ушла за 1,08 млн юаней (порядка 11,7 млн рублей). По словам Попова, в основе такой популярности лежит принцип blind-box, знакомый многим по киндер-сюрпризам. Когда коллекционную фигурку помещают в непрозрачную упаковку и покупатель не знает, что в ней находится.
«Смешарики» — русский ответ Лабубу.
Важное послание выставки — русские художники могут составить конкуренцию арт-гигантам. Поэтому на Super Toys выстроена сцена, где наши авторы стоят в одном ряду с мировыми мастерами. Среди них — работы Евгения Чеса, Алексея Крутько, Ниджата Гусейнова, Сергея Сафонова, проекты Pika Lime, Yarms, Taran Maxim и другие.
Один из ярких успешных примеров — проект ChikoRoko, инициированный соавтором «Смешариков» Ильей Поповым. Это не просто массовые сувениры, а знакомые многим Крош и Ежик в лимитированных коллаборациях с зарубежными авторами и брендами, которые продаются на уровне коллекционных релизов. Так, расписанный вручную Крош с гигантским глазом по центру стоит 600 тыс. рублей, а градиентный вишнево-оранжевый Ежик высотой 118 см станет частью чьей-то коллекции всего за 700 тыс. рублей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Иветта Невинная.
Художники не только вдохновляются известными персонажами, как Микки-Маус и заяц из мультфильма «Ну, погоди!», в серии «Срываем маски» художника Евгения Чеса, но и придумывают своих.
— Один из моих героев — Гума. Это такой фрукт, который ожил и пошел путешествовать. После того как он умирает, у него в голове вырастает семечко. А на спине у Гумы есть сумочка, где лежит дневник. Переродившийся Гума его читает и понимает, что он не первый, и продолжает свой путь, — рассказал «Известиям» художник Сергей Сафонов.
Российский рынок игрушек активно растет и монетизируется. Есть массовый сегмент — blind-box по паре тысяч, средний уровень — фигурки по 10−30 тыс. рублей с ограниченным тиражом, а также премиум-игрушки от российских авторов, которые стоят от 100 тыс. рублей и выше. Всё это наглядно показывает: «русская игрушка» перестала быть только сувениром для ребенка.
Многие знаменитости покупают такие фигурки себе домой или дарят друзьям. Среди западных звезд большими коллекциями обладают рэперы Канье Уэст и Джей Зи, а среди российских — Тимати и Филипп Киркоров.
Открытие в «Кристалле» прошло как настоящая кинопремьера: гости фотографировались у пресс-волла из картонных игрушечных коробок, пытались втихаря потрогать мягкую шерстку Лабубу и, конечно, покупали себе фигурки. Большой популярностью пользовались разноцветные BearBrick. Финальным аттракционом стал гигантский голубой Крош от ChikoRoko, который можно было расписать специальными маркерами. Свой вклад в совриск внес и корреспондент «Известий» — теперь на левом ухе пластмассового зайца красуется красная надпись МИЦ «Известия».