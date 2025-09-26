Это вам не игрушка: русские художники дали ответ нашумевшим Лабубу

Простые пластиковые и виниловые фигурки давно превратились в арт-объекты, а игрушка — в полноценный жанр современного искусства. За эксклюзивными Kaws, Banksy и BearBrick коллекционеры охотятся по всему миру и готовы выкладывать по несколько миллионов рублей. Пока люди сходят с ума по Лабубу, российские художники активно штурмуют мировой арт-рынок своими персонажами. Среди них — узнаваемые герои «Смешариков», Союзмультфильма и собственные фантазии. Корреспондент «Известий» побывал на открытии выставки «Super Toys. Искусство внутри» и узнал, почему фигурки столько стоят и кто их покупает.