Роспотребнадзор: Заболеваемость кишечными инфекциями в России снижается

На протяжении 2025 года в России уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) остаётся ниже среднемноголетних значений. За последнюю неделю этот показатель снизился почти на 10%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.