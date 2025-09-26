Легендарный обладатель главной футбольной награды возглавит сборную Узбекистана

Фабио Каннаваро рассматривают на пост тренера.
Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Италии, обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро может возглавить национальную сборную Узбекистана по футболу. Как сообщает портал Championat.asia, руководители Ассоциации футбола Узбекистана на этой неделе провели переговоры с 52-летним итальянским специалистом в Италии. Решение о назначении ожидается в ближайшие недели.
В Ассоциации футбола Узбекистана подтвердили факт переговоров с Каннаваро, объяснив интерес к тренеру его богатым международным опытом. Последним местом работы Фабио Каннаваро был хорватский клуб «Динамо». До этого легендарный защитник тренировал китайские команды, саудовский «Аль-Наср», а также сборную Китая, «Беневенто» и «Удинезе».
С февраля 2025 года национальную команду Узбекистана возглавляет Тимур Кападзе. Под его руководством сборная впервые в своей истории завоевала путевку на финальную часть чемпионата мира по футболу. Руководство федерации рассматривает возможность усиления тренерского штаба для успешного выступления на мировом форуме.
