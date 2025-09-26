Легендарный обладатель главной футбольной награды возглавит сборную Узбекистана

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Италии, обладатель «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро может возглавить национальную сборную Узбекистана по футболу. Как сообщает портал Championat.asia, руководители Ассоциации футбола Узбекистана на этой неделе провели переговоры с 52-летним итальянским специалистом в Италии. Решение о назначении ожидается в ближайшие недели.