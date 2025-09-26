В Виннице на Украине мобилизовали четверых человек с шизофренией

Сотрудники территориального центра комплектования в Виннице мобилизовали четверых украинцев с диагнозом шизофрения, информирует «Страна.ua».
«Четверых человек с шизофренией мобилизовали сотрудники ТЦК в Виннице. Сейчас они находятся в Винницкой психиатрической больнице, но врачам дают негласное указание записывать всех больных как здоровых», — говорится в сообщении.
По данным украинского издания, военно-врачебные комиссии признают годными к службе в Вооружённых силах Украины людей, у которых диагностирована параноидная шизофрения.
Напомним, на Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области после встречи с сотрудниками ТЦК мужчина впал в кому. Кроме того, военкомы избили 65-летнего мужчину и насильно привезли его в территориальный центр комплектования.