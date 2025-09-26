Календарь на 26 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Дата учреждена Генассамблеей ООН для повышения осведомленности об угрозе, создаваемой ядерным оружием для всего мира. Полная ликвидация ядерного оружия — одна из основополагающих целей ООН. Именно об этом говорилось в первой резолюции Генеральной Ассамблеи в 1946 году. Международная организация во многом создавалась для мобилизации совместных усилий и выработки стратегии того, как очистить мир от оружия массового поражения. Эта тема не раз становилась основным вопросом в повестке различных конференций, в разные годы было подписано несколько договоров о ликвидации ядерного оружия.