Движение транспорта полностью ограничат по 1-му Извозному переулку в Минске до 10 октября

«В связи с производством работ по ремонту хозяйственно-питьевого водопровода с 5.00 27 сентября до 10 октября будет вводиться полное ограничение движения всех видов транспортных средств по 1-му Извозному переулку на участке от здания № 3 до перекрестка с улицей Грушевской», — проинформировали в ведомстве.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске по 1-му Извозному переулку полностью ограничат движение всех видов транспорта с 27 сентября до 10 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

«В связи с производством работ по ремонту хозяйственно-питьевого водопровода с 5.00 27 сентября до 10 октября будет вводиться полное ограничение движения всех видов транспортных средств по 1-му Извозному переулку на участке от здания № 3 до перекрестка с улицей Грушевской», — проинформировали в ведомстве.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута в указанные дни. -0-