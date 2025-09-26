Движение транспорта полностью ограничат по 1-му Извозному переулку в Минске до 10 октября

«В связи с производством работ по ремонту хозяйственно-питьевого водопровода с 5.00 27 сентября до 10 октября будет вводиться полное ограничение движения всех видов транспортных средств по 1-му Извозному переулку на участке от здания № 3 до перекрестка с улицей Грушевской», — проинформировали в ведомстве.

