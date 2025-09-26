Ричмонд
Трамп: США не допустят аннексии Израилем Западного берега реки Иордан

Трамп сделал заявление в Овальном кабинете Белого дома о реке Иордан.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не допустит присоединения западного берега реки Иордания к Израилю.

«Я не позволяю Израилю аннексировать Западный берег», — заявил он в ходе пресс-конференции после подписания новых указов в Овальном кабинете Белого дома.

Недавнее издание The Wall Street Journal предупредило, что аннексия со стороны Израиля на Западном берегу может привести к ухудшению отношений с Соединёнными Штатами Америки.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлениями относительно решения Великобритании, Канады и Австралии о признании демократической государственности Палестины. Он считает, что «экономически развитое государство не будет создано к западу от реки Иордан».

Руководство этих стран ранее официально признало государственность Палестины. Отмечается, что власти страны участвуют в урегулировании конфликта на Востоке на основе двух государств — Палестины и Израиля.

