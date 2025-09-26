Ричмонд
ЦСКА обыграл Зенит и стал трёхкратным победителем Суперкубка ВТБ

ЦСКА в третий раз выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ, разгромив «Зенит» в финале в Белграде. Матч завершился со счётом 96:79.

Источник: Life.ru

Главной звездой встречи стал американский разыгрывающий армейцев Мело Тримбл, который набрал 26 очков.

Для ЦСКА это уже третья победа в турнире после успехов в 2021 и 2024 годах. «Красно-синие» уверенно контролировали игру почти на протяжении всего матча и лишь в заключительной четверти позволили сопернику сократить отставание.

Ранее Life.ru писал, что немцы впервые с 1993 года завоевали титул чемпионов Европы по баскетболу. В финале в Риге команда Германии обыграла Турцию со счётом 88:83. Самым результативным у победителей стал форвард Исаак Бонга, а у турков — центровой Альперен Шенгюн.

