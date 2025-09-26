Мэр Тбилиси: Зеленский ответит за происходящее с Украиной

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется ответить» за то, что произошло с его страной. Как передает Interpress Georgia, Каладзе также посоветовал всем оставить Грузию в покое.
— Зеленский должен посмотреть на свою страну, рассказать о том, что он потерял, что он сделал со своим народом, со своей страной… Конечно, пройдет время, и ему придется ответить, — сказал Каладзе.
Он добавил, что Тбилиси сосредоточится на обеспечении будущего Грузии и ее экономических перспектив, говорится в сообщении.
24 сентября лидер парламентского большинства в грузинском парламенте Ираклий Кирцхалия заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который раскритиковал Грузию за «сжимающиеся права человека» в Генассамблее ООН, следует «промыть рот», прежде чем говорить об этой стране.
В тот же день СМИ сообщили, что выступление Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН прошло при практически пустом зале. В основном в тот момент в зале присутствовали представители делегаций, которые также выступают утром на Генассамблее.