Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok инвесторам из США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, касающийся продажи приложения TikTok американским инвесторам.
После заключения соглашения компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов. Напомнив, в настоящее время приложение для создания и просмотра коротких роликов принадлежит компании из КНР ByteDance.
Кроме того, Трамп заявил о хороших отношениях с Китайской Народной Республикой.
«Дела идут хорошо, никогда не было лучше», — сказал он в ходе выступления, которое транслировала администрация США.
Ранее сообщалось, что китайская социальная сеть TikTok может быть продана близкому к Трампу бизнесмену Джеффу Яссу из Susquehanna International, а также Биллу Форду из General Atlantic Partners.