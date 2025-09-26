Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok инвесторам из США

Кроме того, Трамп заявил о хороших отношениях с КНР.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ, касающийся продажи приложения TikTok американским инвесторам.

После заключения соглашения компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов. Напомнив, в настоящее время приложение для создания и просмотра коротких роликов принадлежит компании из КНР ByteDance.

Кроме того, Трамп заявил о хороших отношениях с Китайской Народной Республикой.

«Дела идут хорошо, никогда не было лучше», — сказал он в ходе выступления, которое транслировала администрация США.

Ранее сообщалось, что китайская социальная сеть TikTok может быть продана близкому к Трампу бизнесмену Джеффу Яссу из Susquehanna International, а также Биллу Форду из General Atlantic Partners.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше