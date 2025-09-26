«Я люблю Москву, скоро вернусь»: Въетнамский певец Дык Фук признался в чувствах к России

Победитель конкурса «Интервидение», вьетнамский певец Дык Фук, признался в любви к России. На церемонии проводов артист не исключил возможности своего возвращения.
«Я люблю Москву, люблю Россию. Думаю, что скоро сюда вернусь. Я ценю все, что случилось со мной здесь. Спасибо!» — поделился эмоциями Дык Фук.
Так, во время проводов, состоявшихся 25 сентября в московской гостинице, Дык Фук в национальном костюме символично держал в руках игрушку Чебурашки и флаги двух дружественных стран — России и Вьетнама.
Напомним, что конкурс «Интервидение» завершился на московской площадке «Live Арена» в ночь на 21 сентября. Российскую сторону представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, однако после выступления он снял свою кандидатуру с конкурса. По итогам голосования профессионального жюри победу с результатом в 422 балла завоевал представитель Вьетнама Дык Фук.