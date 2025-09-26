«Я люблю Москву, скоро вернусь»: Въетнамский певец Дык Фук признался в чувствах к России

Напомним, что конкурс «Интервидение» завершился на московской площадке «Live Арена» в ночь на 21 сентября. Российскую сторону представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, однако после выступления он снял свою кандидатуру с конкурса. По итогам голосования профессионального жюри победу с результатом в 422 балла завоевал представитель Вьетнама Дык Фук.