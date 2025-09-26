Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Трамп подписал указ о введении смертной казни в Вашингтоне

С 1973 года в США было оправдано 200 человек, приговоренных к смертной казни.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, разрешающий применение смертной казни в Вашингтоне. Об этом стало известно из трансляции из Овального кабинета.

Отмечается, что эта мера касается округа Колумбия, который не входит в состав американских штатов и находится под управлением конгресса США.

По информации НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года в США было оправдано 200 человек, приговоренных к смертной казни. Из этих 200 оправданных 108 были темнокожими.

Накануне американский заявил, что человек, причастный к убийству американского активиста и республиканского политика Чарли Кирка, заслуживает высшей меры наказания — смертной казни.

Напомним, в январе этого года Дональд Трамп вернул смертную казнь в США на федеральном уровне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше