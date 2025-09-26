Президент Трамп подписал указ о введении смертной казни в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, разрешающий применение смертной казни в Вашингтоне. Об этом стало известно из трансляции из Овального кабинета.
Отмечается, что эта мера касается округа Колумбия, который не входит в состав американских штатов и находится под управлением конгресса США.
По информации НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года в США было оправдано 200 человек, приговоренных к смертной казни. Из этих 200 оправданных 108 были темнокожими.
Накануне американский заявил, что человек, причастный к убийству американского активиста и республиканского политика Чарли Кирка, заслуживает высшей меры наказания — смертной казни.
Напомним, в январе этого года Дональд Трамп вернул смертную казнь в США на федеральном уровне.