НАТО идет на попятный: Рютте сделал важное уточнение по своим словам насчёт ударов по самолетём РФ

После своего же заявления, в котором Генсек НАТО Марк Рютте допустил необходимость сбивать российские самолёты за якобы нарушение воздушных границ НАТО, он скорректировал эту позицию.
Так, выступая для CNN, генсек НАТО изменил риторику, призвав страны альянса в случае инцидентов с российскими самолетами отдавать приоритет оценке рисков, а не немедленному применению силы.
«Если происходит вторжение в воздушное пространство, в конечном счете вы можете принять самые жесткие решения, если необходимо, если ваши люди под угрозой. Если нет, вы сопроводите эти самолеты из вашего воздушного пространства», — пояснил Рютте.
Другими словами, генсек НАТО признался, что реагировать на российские самолеты силы Альянса могут лишь когда те представляют гипотетическую «угрозу» самим европейцам. А вот если речь об Украине, то натовские вояки и пальцем о палец не ударят.
Рютте призвал к «спокойной и коллективной реакции» альянса, отвергнув подход, предполагающий немедленное применение крайних мер в случае нарушения воздушного пространства.
Напомним, что накануне Рютте сообщил, что страны НАТО якобы имеют право сбивать российские самолеты, если это необходимо.