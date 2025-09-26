Трамп считает, что Турция откажется от закупок российской нефти

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Турция откажется от закупок российской нефти. Об этом он рассказал в ходе своего выступления, которое транслировалось Белым домом.
«Я считаю, что он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) прекратит, так как у него есть возможность приобретать ее (нефть) у множества других стран», — поделился американский лидер.
Накануне Трамп сообщил Эрдогану, что настаивает на остановке закупок Турцией нефти из РФ.
Ранее стало известно о заявлении хозяина Белого дома, в котором он подчеркнул, что США намерены добиваться от европейских стран прекращения закупок российской нефти. По словам американского президента, Соединенные Штаты стремятся увеличить объемы добычи нефти внутри страны и снизить ее стоимость на мировом рынке.