Трамп считает, что Турция откажется от закупок российской нефти

Накануне Трамп сообщил Эрдогану, что настаивает на остановке закупок Турцией нефти из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Турция откажется от закупок российской нефти. Об этом он рассказал в ходе своего выступления, которое транслировалось Белым домом.

«Я считаю, что он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) прекратит, так как у него есть возможность приобретать ее (нефть) у множества других стран», — поделился американский лидер.

Накануне Трамп сообщил Эрдогану, что настаивает на остановке закупок Турцией нефти из РФ.

Ранее стало известно о заявлении хозяина Белого дома, в котором он подчеркнул, что США намерены добиваться от европейских стран прекращения закупок российской нефти. По словам американского президента, Соединенные Штаты стремятся увеличить объемы добычи нефти внутри страны и снизить ее стоимость на мировом рынке.

