«РВ»: «Искандер» накрыл американский ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Под удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» попал зенитный ракетный комплекс Patriot производства Соединённых Штатов, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, удар был нанесён в Днепропетровской области.
«“Искандер” накрыл американский ЗРК Patriot в Днепропетровской области в районе села Светлогорское», — говорится в сообщении.
Кроме того, военкоры рассказали, что под огонь попала украинская радиолокационная станция AN/MPQ-65.
Ранее сообщалось, что российский военнослужащий Данил Солькин выявил в воздухе тактический барражирующий боеприпас Switchblade 600 производства Соединённых Штатов и спас установку ЗРК «Бук-М3».