Ли Чжэ Мен: КНДР близка к созданию МБР, способной достичь США

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что КНДР находится на завершающей стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной достичь территории Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Ренхап.

— Северная Корея, похоже, уже накопила достаточно ядерного оружия, чтобы поддерживать свой режим, а ее разработка межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные бомбы и достигать территории Соединенных Штатов, теперь сводится только к технологии входа в плотные слои атмосферы, — отметил президент.

Несмотря на это, Ли Чжэ Мен заверил, что новейшее вооружение Северной Кореи не представляет угрозы для Сеула и национальной безопасности Южной Кореи, говорится в сообщении.

КНДР собирается внести в свою конституцию положение об отсутствии намерения улучшать отношения с Южной Кореей. Об этом 14 августа сообщила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заявила, что Пхеньян не желает сближения с Сеулом, который, по ее словам, является верным союзником Соединенных Штатов.

