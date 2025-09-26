Ли Чжэ Мен: КНДР близка к созданию МБР, способной достичь США

КНДР собирается внести в свою конституцию положение об отсутствии намерения улучшать отношения с Южной Кореей. Об этом 14 августа сообщила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заявила, что Пхеньян не желает сближения с Сеулом, который, по ее словам, является верным союзником Соединенных Штатов.