В России предложили сделать горячее питание бесплатным для школьников: кормить учеников хотят минимум раз в день

В Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников.

Источник: Комсомольская правда

Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым и председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым готовят межфракционный законопроект, который предусматривает бесплатное горячее питание для всех школьников. Текст инициативы уже имеется в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что проект предлагает внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», закрепив право учащихся основных и средних общеобразовательных программ в государственных и муниципальных школах на бесплатное горячее питание не меньше одного раза в день.

При этом такая поддержка будет предоставляться независимо от доходов семьи или социального статуса ребенка, за счёт средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов.

Дмитрий Гусев отметил, что здоровье школьников напрямую зависит от качества питания: «Сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой. Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит — в будущее страны».

Ярослав Нилов добавил, что идея бесплатного горячего питания для старшеклассников поддерживается и родителями: «Дети старших классов дольше находятся в школе, и это вопрос в том числе состояния их здоровья».

Ранее российским школьникам предложили обеспечить бесплатное питание в столовых. Это избавило бы их от необходимости покупать фастфуд, рассказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

