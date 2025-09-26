В России предложили сделать горячее питание бесплатным для школьников: кормить учеников хотят минимум раз в день

Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым и председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым готовят межфракционный законопроект, который предусматривает бесплатное горячее питание для всех школьников. Текст инициативы уже имеется в распоряжении ТАСС.
Уточняется, что проект предлагает внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», закрепив право учащихся основных и средних общеобразовательных программ в государственных и муниципальных школах на бесплатное горячее питание не меньше одного раза в день.
При этом такая поддержка будет предоставляться независимо от доходов семьи или социального статуса ребенка, за счёт средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов.
Дмитрий Гусев отметил, что здоровье школьников напрямую зависит от качества питания: «Сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой. Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит — в будущее страны».
Ярослав Нилов добавил, что идея бесплатного горячего питания для старшеклассников поддерживается и родителями: «Дети старших классов дольше находятся в школе, и это вопрос в том числе состояния их здоровья».
Ранее российским школьникам предложили обеспечить бесплатное питание в столовых. Это избавило бы их от необходимости покупать фастфуд, рассказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.