«Система кричала: США атакуют!» Почему офицер Станислав Петров не доложил об ударе противника и спас планету

В-третьих, Петров осознавал, что на его плечах лежит ответственность — и в данном случае не только за свою страну, но и за всё человечество. Он мог следовать инструкции и доложить о нападении, но тогда последствия могли быть непредсказуемыми. Поэтому Петров принял решение доложить начальству о «ложной тревоге». Его решение было крайне рискованным. Если бы ракеты действительно летели в сторону СССР, он становился бы главным виновником промедления ответной реакции. Но время шло, и никаких подтверждений с земли не поступало. Минуты превращались в мучительные часы. В конечном итоге выяснилось, что никакого нападения не было.