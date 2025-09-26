Юрист Семенов: за громкий будильник ночью можно получить штраф в 3000 рублей

За громкий будильник можно получить штраф, об этом россиян предупредил юрист Данила Семенов. Если будильник звонит утром, то никаких проблем нет, а вот если в ночное время и будит всех соседей, то в таком случае есть риск стать нарушителем.
Допустимые нормы громкости в дневное время составляют 40−55 дБ, а в ночное время — 30−45 дБ. Если будильник максимально громко срабатывает в ночное время, то нарушителю тишины могут выписать штраф. Сумма наказания составляет от 500 до 3 000 рублей.
А вот в Москве расценки несколько иные, в столице минимальная сумма штрафа стартует от одной тысячи рублей.
— Для юридических лиц ответственность может достигать 80 тысяч рублей, — сказал юрист Данила Семенов «Постньюс».
А вот за повторное нарушение в течении года придется заплатить больше, тогда штраф для физических лиц будет составлять от 2 до 10 тыс. рублей. В крайних случаях может дойти до административного ареста на 15 суток. А еще, если квартира съемная, то беспокойного квартиросъемщик могут выселить.
Юрист советует использовать тихие будильники или режим вибрации, чтобы избежать штрафов.