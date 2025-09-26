Ричмонд
В октябре ожидаются два звездопада

Первый произойдет в ночь на 9 октября, второй — с 20 на 21 октября.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Осенние метеорные потоки Дракониды и Ориониды достигнут пика активности в октябре. Первый звездопад прольется в ночь на 9 октября, второй — с 20 на 21 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Два метеорных потока достигнут максимума своего действия в начале и конце октября. 8−9 октября — Дракониды, 20−21 октября — Ориониды», — сообщили ТАСС в планетарии.

Активность первого потока возрастет до 15 метеоров в час, интенсивность второго звездопада октября будет на уровне 20 метеоров в час.

«Лучшими для наблюдений станут Ориониды, так как их пик придется на новолуние», — уточнили астрономы, добавив, что наблюдению Драконид помешает свет от почти полной Луны.