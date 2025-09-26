В октябре ожидаются два звездопада

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Осенние метеорные потоки Дракониды и Ориониды достигнут пика активности в октябре. Первый звездопад прольется в ночь на 9 октября, второй — с 20 на 21 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.