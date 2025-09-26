На Крымском мосту ночью вновь приостановили движение

Водителей и пассажиров, оказавшихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Когда движение будет восстановлено, пока не уточняется.
Ранее Life.ru писал, что вечером 25 сентября Крымский мост уже перекрывали. Тогда из-за досмотров в сторону Керчи выстроилась пробка из более чем 600 автомобилей. Спустя 30 минут движение транспорта полностью восстановили.
