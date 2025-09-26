Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Крымском мосту ночью вновь приостановили движение

В ночь на пятницу, 26 сентября, движение по Крымскому мосту снова оказалось временно перекрыто. Об этом сообщили в оперативном телеграм-канале инфоцентра, который освещает ситуацию на автоподходах к переправе.

Источник: Life.ru

Водителей и пассажиров, оказавшихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности. Когда движение будет восстановлено, пока не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что вечером 25 сентября Крымский мост уже перекрывали. Тогда из-за досмотров в сторону Керчи выстроилась пробка из более чем 600 автомобилей. Спустя 30 минут движение транспорта полностью восстановили.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше