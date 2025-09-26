Лавров: РФ рассчитывает на взаимодействие с государствами Тихого океана

«Очень рад новой возможности встретиться в этом важном для нас формате между РФ и островными государствами Тихого океана. Этот диалоговый механизм за последние годы зарекомендовал себя весьма востребованной и эффективной площадкой обмена мнениями по направлениям двустороннего взаимодействия, так и по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня», — сказал Лавров.