Лавров: РФ рассчитывает на взаимодействие с государствами Тихого океана

Российская сторона рассчитывает на продолжение взаимодействия с островными государствами Тихого океана, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
В настоящее время на полях недели высокого уровня ГА Организации Объединённых Наций проходит встреча Лаврова с министрами иностранных дел Вануату, Королевства Тонга, Науру, а также Маршалловых островов.
«Очень рад новой возможности встретиться в этом важном для нас формате между РФ и островными государствами Тихого океана. Этот диалоговый механизм за последние годы зарекомендовал себя весьма востребованной и эффективной площадкой обмена мнениями по направлениям двустороннего взаимодействия, так и по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня», — сказал Лавров.
Кроме того, он выразил надежду, что разговор поможет определить «дальнейшие пути взаимодействия».
В МИД РФ подчеркнули, что в ходе встречи министры изучили «перспективы развития практического сотрудничества в сферах энергетики, рыболовства, сельского хозяйства, туризма и образования».
Ранее Лавров заявил, что Швейцария потеряла «реноме нейтрального посредника, заслуживающего доверие».