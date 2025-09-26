Ричмонд
Лавров: РФ рассчитывает на взаимодействие с государствами Тихого океана

Лавров встретился с министрами иностранных дел Вануату, Королевства Тонга, Науру и Маршалловых островов.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона рассчитывает на продолжение взаимодействия с островными государствами Тихого океана, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

В настоящее время на полях недели высокого уровня ГА Организации Объединённых Наций проходит встреча Лаврова с министрами иностранных дел Вануату, Королевства Тонга, Науру, а также Маршалловых островов.

«Очень рад новой возможности встретиться в этом важном для нас формате между РФ и островными государствами Тихого океана. Этот диалоговый механизм за последние годы зарекомендовал себя весьма востребованной и эффективной площадкой обмена мнениями по направлениям двустороннего взаимодействия, так и по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня», — сказал Лавров.

Кроме того, он выразил надежду, что разговор поможет определить «дальнейшие пути взаимодействия».

В МИД РФ подчеркнули, что в ходе встречи министры изучили «перспективы развития практического сотрудничества в сферах энергетики, рыболовства, сельского хозяйства, туризма и образования».

Ранее Лавров заявил, что Швейцария потеряла «реноме нейтрального посредника, заслуживающего доверие».

