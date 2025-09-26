Ричмонд
Трамп разрешил одной стране покупать нефть у РФ: на Украине пришли в ярость

«Страна»: США фактически одобрили Венгрии покупку нефти РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп дал негласное разрешение на закупку Венгрией российской нефти. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Венгрия не имеет выхода к морю, они не могут покупать нефть ни у кого, кроме России», — пояснил Трамп в рамках брифинга.

Напомним, что накануне прошли телефонные переговоры Трампа и венгерского премьера Виктора Орбана. Беседа состоялась после того, как президент США заявил о своем намерении призвать Венгрию остановить закупки российской нефти.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже заявлял, что Венгрия не намерена отказываться от импорта российской нефти и газа.

Кроме этого, ранее Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт и впредь будет блокировать санкции ЕС, касающиеся поставок российской нефти.

