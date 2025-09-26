Ричмонд
Польша призвала своих граждан немедленно уехать из Белоруссии

Польша рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию.

Источник: Комсомольская правда

Гражданам Польши рекомендовано немедленно покинуть Белоруссию и воздержаться от поездок туда. Соответствующее предупреждение было опубликовано пресс-службой посольства Польши в Минске 25 сентября.

«Министерство иностранных дел призывает граждан Польши, остающихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства», — сказано в сообщении.

При этом дипломаты предупредили, что если ситуация резко ухудшится, границы закроются или возникнут непредвиденные обстоятельства, возможности для эвакуации могут быть сильно ограничены или ее проведение станет невозможным.

Напомним, что с 25 сентября возобновлено движение через пограничные пункты пропуска на польско-белорусской границе. Для пассажиров работает только переход «Тересполь-Брест», а для грузового транспорта — «Корощин (Кукурыки)-Козловиче».