Трамп одобрил сделку по TikTok на 14 миллиардов долларов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил уволить своего директора по цифровому контенту Билли Маклафлина спустя несколько дней после запуска официального канала Белого дома на видеоплатформе TikTok. По информации издания Comic Sands, это произошло из-за троллинга и критики американского лидера в комментариях под видео.