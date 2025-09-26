Трамп одобрил сделку по TikTok на 14 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который утверждает сделку по продаже TikTok американским инвесторам. Об этом стало известно в четверг, 25 сентября.
Социальная сеть продолжит работать в стране под управлением «американских инвесторов, американских компаний». Стоимость сделки оценивается в 14 миллиардов долларов.
После подписания документа в Овальном кабинете Белого дома Трамп пояснил, что управлять TikTok будут американские инвесторы, в числе которых бизнесмен Джефф Ясс из Susquehanna International и Билл Форд из General Atlantic Partners.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что новая сделка позволит американцам и далее пользоваться TikTok. Он также подчеркнул, что социальная сеть «больше не будет использоваться как орудие пропаганды против американцев», передает ТАСС.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп решил уволить своего директора по цифровому контенту Билли Маклафлина спустя несколько дней после запуска официального канала Белого дома на видеоплатформе TikTok. По информации издания Comic Sands, это произошло из-за троллинга и критики американского лидера в комментариях под видео.