Депутат Госдумы рассказала о дополнительной отметке в паспорте

Депутат Дрожжина рассказала, как получить в паспорте штамп о группе крови.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Каждый гражданин России может бесплатно проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«Каждый гражданин нашей страны имеет право проставить в свой паспорт штамп о группе крови и резус-факторе», — сказала Дрожжина.

Парламентарий отметила, что такой штамп можно получить на станциях переливания крови или в поликлинике, к которой прикреплен житель. Она уточнила, что услуга оказывается по ОМС и не требует дополнительных оплат пошлин.

«С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ, СНИЛС и паспорт донора (при наличии). Перед посещением медучреждения лучше связаться и уточнить возможное время и дату оказания услуги, также такая информация доступна по горячей линии службы крови России», — подчеркнула она.

По ее словам, штамп ставят на 18-ю или 19-ю страницу паспорта, он включает группу крови, резус-фактор, дату проведения анализа, наименование организации и подпись медработника.

«Если вы когда-либо были донором, то группу крови поставят без анализа, если нет — придется сдать бесплатный анализ крови для определения», — заключила она.