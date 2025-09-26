Трамп: Турция откажется от российской нефти

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Турция откажется от импорта российской нефти. Об этом стало известно в четверг, 25 сентября.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп заявил, что если бы он захотел, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прекратил бы поставки.
— Я уверен, что он прекратит (поставки — прим. «ВМ»). Знаете, почему? Потому что вы можете покупать ее (нефть — прим. «ВМ») у множества других людей, — отметил американский лидер.
Он также подчеркнул, что у Турции есть «множество вариантов» для закупки нефти.
В то же время Трамп отметил, что Венгрия и Словакия, в отличие от Турции, сталкиваются с большими трудностями в отказе от российской нефти из-за географического положения и ограниченной инфраструктуры трубопроводов, передает ТАСС.
Во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Трамп призвал российского лидера Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине. Также он рекомендовал Анкаре отказаться от покупки нефти из России, отметив, что эти ограничения должны распространяться до конца российско-украинского конфликта.