Пробирают до мурашек: правдивые киноистории, которые цепляют больше голливудских блокбастеров

Главный герой — молодой парень, за чьими плечами лишь череда чужих домов и ощущение полного одиночества. Кажется, что такова судьба Майкла Оэра. Но всё меняет один случай, одно проявление доброты, которое направляет его жизнь в новое русло. Семья Туи, движимая искренним состраданием, не просто впускает его в свой дом — они впускают его в свою семью, становясь тем якорем, которого у него никогда не было. Нет, это не сказка о суперзвезде футбола, рождённой в одночасье. Это медленное, трудное, но невероятное преображение. Благодаря вере и поддержке своей приёмной семьи, Майкл не только раскрывает свой титанический потенциал на футбольном поле, но и находит себя в учёбе в престижном университете. А финал, где мы видим реальные кадры его успеха в НФЛ, заставляет сердце биться чаще — потому что это не голливудский вымысел, а настоящее чудо, случившееся с реальными людьми. Фильм напоминает: иногда самый простой жест доброты может стать началом выдающейся биографии.