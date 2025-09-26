США и Турция заключили сделку о поставках Boeing

Кроме этого, в ходе переговоров с Эрдоганом, Трамп пояснил, что решение о снятии санкций с Сирии было принято по просьбе турецкой стороны, а также властей Саудовской Аравии и Катара, с целью предоставить стране «возможность для передышки».