США и Турция заключили сделку о поставках Boeing

В результате переговоров в Белом доме президенты Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган достигли соглашения о поставках авиационной техники Boeing. Об этом сообщил специальный представитель США по Сирии и американского посла в Турции Тома Баррака.
При этом представители Белого дома не стали сообщать подробности сделки, такие как сроки, объемы и условия поставок.
Кроме этого, в ходе переговоров с Эрдоганом, Трамп пояснил, что решение о снятии санкций с Сирии было принято по просьбе турецкой стороны, а также властей Саудовской Аравии и Катара, с целью предоставить стране «возможность для передышки».
Накануне американский лидер в беседе с турецким главой обозначил позицию США: Турция должна прекратить закупать российскую нефть. Помимо этого, президенты в ходе переговоров обсудили системы Patriot и истребители F-35.